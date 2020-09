School Pollinkhove preventief gedeeltelijk dicht na corona-uitbraak

De vrije basisschool Zonnebloem in Pollinkhove is gedeeltelijk dicht. Alleen de kleuters en het eerste leerjaar zijn aanwezig. Er zijn in Lo-Reninge 11 nieuwe besmettingen.

Veel wil de directeur van de vrije basisschool Zonnebloem in de Vaartstraat in Pollinkhove voorlopig niet kwijt. ‘De school in Pollinkhove is gedeeltelijk open. Alleen de kleuters en de kinderen van het eerste leerjaar zijn op school.’

Volgens de directeur staat de school in nauw overleg met de gemeente en het CLB, het centrum voor leerlingenbegeleiding, en zijn alle nodige maatregelen genomen.

Corona-uitbraak in Lo-Reninge

In Lo-Reninge zijn er op korte tijd 11 nieuwe besmettingen vastgesteld. Ook metaalbedrijf Hancke is momenteel gesloten, nadat de zaakvoerder besmet raakte. En ook een café is momenteel dicht.