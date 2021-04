School opent nieuwe refter, warme maaltijd mag weer

Scholen kunnen vanaf vandaag ook opnieuw warme maaltijden aanbieden. Dat mocht voor de paasvakantie even niet meer als maatregel om de coronabesmettingen in te dijken.

In het Sint-Pauluscollege in Wevelgem waren het vanmiddag alvast frietjes, want het college nam voor het eerst ook het nieuwe schoolrestaurant in gebruik.

De directeur heeft het over een schoolrestaurant in plaats van een refter. Tot voor kort was lunchen er een pak minder aangenaam. Henk Millecamp: “Tot voor de paasvakantie moesten wij dat doen in het gebouw van onze tweede graad, dat eigenlijk het Expo-paviljoen van de Expo '58 is, wat wij al zestig jaar gebruiken voor onderwijs. Er is daar weinig ruimte. Doordat er steeds meer leerlingen op school eten, werden er ook in de gangen tafels en stoelen geplaatst. Het was dus echt niet meer voldoende.” (lees verder onder de foto)

Het restaurant 'Kleine Porsies' is tegen de Porseleinhallen aangebouwd. In het weekend zullen verenigingen hier ook kleinere activiteiten kunnen organiseren.