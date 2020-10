School in Kortrijk gaat op slot na verschillende coronabesmettingen: 240 leerlingen thuis

In Kortrijk gaat de vrije basisschool Sint-Theresia afdeling ’t Hoge dicht na vier coronabesmettingen bij leerkrachten. 240 leerlingen blijven daardoor tot en met volgende week maandag thuis.

Dat schrijft de Krant van West-Vlaanderen. De komende dagen kan het aantal besmette leerkrachten nog oplopen. Het team telt momenteel 13 leerkrachten, waarvan er vier positief testen. Daardoor is het onmogelijk om alles organisatorisch rond te krijgen. De ouders werden via mail op de hoogte gebracht, ook opvang voorzien voor de 240 leerlingen is niet mogelijk.

De directie hoopt dinsdag opnieuw de deuren te kunnen openen.