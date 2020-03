School houdt 'opendeurdag' ondanks Corona

De opendeurdag die op 28 maart gepland was bij Atheneum Jan Fevijn in Brugge wordt niet afgelast, maar gaat door op een innovatieve manier: rondlopen in het gebouw gebeurt virtueel.

‘Als de nood het hoogst is, worden mensen creatief. En kan de technologie uitkomst bieden’, zegt directeur Anthony Strubbe van Atheneum Jan Fevijn. Al een hele poos zijn leerkrachten en leerlingen in de weer met de voorbereiding van hun jaarlijkse opendeurdag van 28 maart. ‘Alle begrip voor het feit dat gezondheid voorgaat en dat we alle preventieve maatregelen moeten nemen om de verdere verspreiding van het coronavirus te voorkomen, maar we wilden al het gepresteerde werk niet verloren laten gaan. Bovendien blijven ouders even begaan met de studiekeuze van hun kind en daarom willen we hen zo goed als mogelijk informeren’ aldus de directeur.

Film in 360°, filmpjes en live Q&A

Sinds vrijdag is het schoolteam bezig met het in beeld brengen van de hele middelbare school, in 3D. Dat betekent dat je van thuis uit het gebouw en de lokalen zult kunnen ontdekken. Leerkrachten nemen ook informatieve filmpjes op én ze zullen op 28 maart digitaal beschikbaar zijn om live te antwoorden op vragen van de ‘bezoekers’. Bezoeken kan via de website van de school.

‘Eigenlijk maken we hier van de nood een deugd, want we benadrukken meteen het belang van creatief nadenken en openstaan voor innovatie. Zo brengen we onze slogan ‘warme school, sterk in vernieuwing ’ in de praktijk. Tegen dat we onze schooldeuren ook fysisch opnieuw openen, zullen hopelijk al heel wat ouders een kijkje hebben genomen via deze link.