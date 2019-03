School hengelt naar vissers op onderwijsbeurs

Op de scholenbeurs in Oostende kan je nog tot morgenavond virtueel kennismaken met de visserij en het leven aan boord in volle zee. De sector is dringend op zoek naar goed opgeleid personeel.

In opdracht van het Martiem Instituut Mercator is een virtual realityfilm gemaakt die kandidaat vissers al eens laat proeven van het echte vissersleven.

De beurs is een initiatief van de scholengroep Stroom. De laatstejaars van het basisonderwijs kunnen hier als voorbereiding op de overstap naar het secundair onderwijs kennismaken met de verschillende opleidingen die het gemeenschapsonderwijs te bieden heeft. Het Maritiem Instituut Mercator hengelt hier naar vissers. Want er is een tekort. Directeur Jan Denys: “Iemand die vandaag visser wil worden, is een stukje avonturier. Maar die verdient een heel behoorlijk loon en heeft in vergelijking met vroeger een beter sociaal leven. De moderne visser vist maximum tweehonderd dagen per jaar en is de rest van de tijd thuis.”

Momenteel volgen veertig leerlingen de opleiding Zeevisserij aan het Mercator Instituut. Jaarlijks studeert er een zestal leerlingen af. Dat komt overeen met de volledige bemanning van één vissersschip.