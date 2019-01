School De Varens investeert 8 miljoen

Anderhalf jaar is er gewerkt aan het project en in totaal is er 8 miljoen euro geïnvesteerd in de metamorfose.

De Varens is een secundaire school voor buitengewoon onderwijs. In het nieuwe internaat 'De Hazelaar' zullen zowel jongeren van De Varens als van MPI De Kaproenen en SBSO De Passer verblijven. Ze wonen er in leefgroepen, en dat in een toch wel familiale sfeer.

Er is daarnaast ook een hypermoderne laswerkplaats, waardoor elke leerling een eigen lasruimte heeft. Ten slotte is er ook een groene speelplaats, met voet- en basketbalvelden, en zithoekjes.