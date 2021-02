De voorbije week moesten er redelijk wat kinderen in quarantaine, omwille van hoogrisico-contacten. Er zijn ook enkele besmettingen vastgesteld, waardoor er een vermoeden van clusterbesmetting is. Alle leerlingen, ook de kleuters, worden in de loop van morgenochtend getest in de stedelijke portzaal De Pionier. Die testen worden afgenomen door een testteam van het UZ Gent.