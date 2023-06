School in Blankenberge schorst tweede leerkracht: "ging mogelijk online te ver in privésfeer"

In Blankenberge is nu ook een tweede leerkracht van de school Sint-Jozef Sint-Pieter geschorst. Dat bevestigt de directeur. Hij ging online te ver, in zijn privéleven.

"We bevestigen een recente ontwikkeling in verband met de gebeurtenissen die onze school hebben geraakt," zegt directeur Rudi Boydens. "Het gaat om mogelijk grensoverschrijdend online gedrag, tegenover minderjarigen, die zich lijken te situeren in de privé-sfeer. Dit is onverenigbaar met een opdracht op school. Op basis hiervan heeft het schoolbestuur op 31 mei besloten om een nader onderzoek in te stellen en om het betrokken personeelslid preventief te schorsen als eerste stap van de interne tuchtprocedure."

"We willen opnieuw benadrukken dat onze eerste prioriteit ligt bij het ondersteunen van onze leerlingen en personeel in deze uitdagende tijden. Het schoolbestuur volgt deze situatie verder nauwlettend op," zegt Boydens

Aangehouden

Het parket bevestigt intussen dat er een gerechtelijk onderzoek loopt naar een tweede leerkracht van een middelbare school in Blankenberge. De man werd vandaag voorgeleid bij de onderzoeksrechter, die hem heeft aangehouden op verdenking van aanzetten tot ontucht en grooming.

Tweede leerkracht op korte tijd

Onlangs is ook al een leerkracht (27) in dezelfde school op non-actief gezet. Hij zit in de cel nadat hij zichzelf aangaf. De Bredenaar had relaties met een viertal minderjarige leerlingen, de jongste is veertien.

