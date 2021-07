School aansprakelijk voor verdrinking van jongen van 15

In mei 2018 kwam de jongen met een verstandelijke beperking zwemmen in het gemeentelijk zwembad van Zwevegem. Dat deed hij met zijn school, de Hoge Kouter uit Kortrijk. Tijdens de zwemles kwam hij in de problemen. Een redder zag dat hij plots op de bodem lag en haalde hem uit het water. Hij startte de reanimatie. Maar de jongen was al in coma. Kort daarna stierf hij.

De rechter veroordeelt scholengroep Rhizo tot een schadevergoeding van ruim 31.000 euro. De school weet nog niet of ze in beroep gaat.

Bekijk ook: