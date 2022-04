Scholier overvallen met machete en vuurwapen in hartje Brugge

De 18-jarige tiener was op weg naar een pastazaak in het centrum van Brugge, toen hij rond 13 uur aangesproken werd in een zijstraatje in de buurt van de Sint-Salvatorkathedraal. Twee jongemannen met een kap op vroegen in het Engels of hij zijn Airpods wilde afgeven. Omdat het slachtoffer daar niet op in ging, probeerden ze ook zijn dure jas te pakken te krijgen. Op dat moment haalde een van de twee verdachten een machete (groot mesvormig stuk gereedschap met een lemmet dat gemiddeld 50–60 cm lang is) boven.

De tiener uit Knokke-Heist sloeg zo snel mogelijk op de vlucht. De verdachten konden nog vlug zijn rugzak aftrekken. De daders probeerden ook te vluchten, maar konden iets later opgepakt worden aan de hand van camerabeelden. De eerste resultaten van het onderzoek tonen aan dat het vuurwapen een replica blijkt te zijn. Het onderzoek loopt nog volop, nu is het aan het parket om te beslissen wat er met de verdachten zal gebeuren.