Scholenhervorming in Veurne volledig afgevoerd

De Scholengroep KSO Veurne-De Panne-Nieuwpoort bergt de plannen voor een scholenhervorming in Veurne volledig op. Na protest was het plan al met een jaar uitgesteld, maar nu is het dus volledig afgevoerd.

Vorig jaar maakte de scholengroep bekend dat ze vanaf 1 september alle eerstejaars van drie scholen in Veurne zouden samenbrengen in het Annuntiata Instituut. Bepaalde andere richtingen zouden daardoor moeten verhuizen naar het College of het VTI. Maar daar kwam heel wat protest tegen, zowel van leerkrachten, leerlingen als ouders. Uiteindelijk besloot het schoolbestuur om de omstreden hervormingsplannen met één jaar uit te stellen. Maar nu is het plan dus volledig van tafel geveegd.

Nieuw logo en groepsnaam

De scholen van de Scholengroep KSO Veurne-De Panne-Nieuwpoort krijgen wel een nieuwe groepsnaam, logo en website. Er wordt ook werk gemaakt van de modernisering van de eerste graad.

De scholengroep bestaat uit vijf scholen: Annuntiata Veurne, College Veurne, VTI Veurne, Immaculata De Panne en Sint-Bernarduscollege Nieuwpoort.

