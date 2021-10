Scholengroep Stroom verplicht mondmaskers in 5de en 6de leerjaar

Morgen zit onderwijsminister Ben Weyts samen met de schoolkoepels. Daar zal onder meer beslist worden of het mondmasker ook verplicht wordt in de basisscholen. In scholengroep Stroom, regio Oostende, is dat al zo.

Alle leerkrachten en personeelsleden moeten sinds vandaag weer een mondmasker dragen, als ze de anderhalve meterregel niet kunnen respecteren. Chris Vandecasteele, algemeen directeur Scholengroep Stroom: “De cijfers in onze scholengroep gaan de verkeerde kant uit. We nemen het zekere voor het onzekere en we hebben gisteravond beslist om mondmaskers te verplichten. We willen de scholen openhouden tot aan de herfstvakantie zonder al te veel besmettingen.”

“Terug naar het normaal is van korte duur”

Leerkrachten geven nog maar goed drie weken les zonder mondmasker. Maar het was een ‘terug naar het normaal’ van korte duur. Aaron Lowyck, leerkracht 5de en 6de leerjaar: “De cijfers stijgen weer, dus de maatregelen blijven nodig. Het is natuurlijk niet de bedoeling – ook al staat de herfstvakantie voor de deur – dat we allemaal ziek zijn of allemaal binnen moeten blijven tijdens de herfstvakantie.”

De onderwijskoepels stemmen morgen af hoe het verder moet. Onder meer mondmaskers in het vijfde en zesde leerjaar van alle scholen en een langere herfstvakantie liggen op tafel.