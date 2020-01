Scholen zoeken maar vinden nauwelijks vervangers

Bovendien is het aantal vacatures op vijf jaar tijd meer dan verdubbeld. Het tekort aan leerkrachten bestaat al langer in grote steden, maar ook in West-Vlaanderen is er nu echt een probleem. Leerkrachten Frans en Wiskunde zijn ronduit knelpuntberoepen. Op vandaag zoekt de VDAB in onze provincie alleen al 275 leerkrachten.

College zoekt, maar vindt niet

Het college in Menen bijvoorbeeld moest in het eerste trimester op zoek naar tijdelijke vervanging voor 9 van de 80 leerkrachten. Amper 3 vacatures raakten ingevuld.

Voor een vervanging die voorzien is, zoals bij een zwangerschap, vinden scholen meestal wel een leerkracht. Maar bij plotse vervangingen wordt het moeilijker. Dat horen we ook bij VDAB. En de toekomst belooft weinig beterschap: het aantal studenten dat voor een lerarenopleiding kiest, is de voorbije jaren gedaald. De komende vier jaar zijn er in heel Vlaanderen wel elk jaar tot 7.000 nieuwe leerkrachten nodig.