Scholen zetten coaches in om zij-instromers sneller voor de klas te krijgen

Het is een praktijkgerichte samenwerking met Vives. Instappers kunnen zo sneller hun diploma halen. Korte vervangingen moeten al kunnen na twee maanden opleiding.

Lies Rummens, coördinator BOOST: "Momenteel zitten we nog goed, maar het schooljaar moet nog starten. Er wordt voorspeld dat we eind september of begin oktober toch wel in de problemen zullen komen. Het is de bedoeling dat die boosters na een intensief praktijkbad van twee maanden ook effectief korte vervangingen kunnen doen."

Rebecca Roels, student: "Je krijgt nog geen loon en dat doet bij velen de interesse voor Boost afnemen. t Is inderdaad voor veel mensen de reden om nu nog niet in te stappen. We hopen dat er via de proeftuinen van minister Weyts toch centen komen."

KBK werkt samen met Vives. De hogeschool is erg enthousiast is. Noël Selis, Lerarenopleiding Vives: "Omdat het in het kader van het lerarentekort zeer interessant is om de krachten van de basisscholen en van onze lerarenopleiding te bundelen. In het bijzonder ook onze ervaring met afstandsonderwijs. Op die manier kunnen we de toegang tot het beroep van leraar versoepelen en versnellen."