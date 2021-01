Scholen Zarren & Kortemark dicht door corona

Gemeentelijke basisscholen De Linde in Zarren en De Kreke in Kortemark gaan volledig dicht door besmettingen met het coronavirus. Alles samen zijn zo'n 40 kinderen besmet. Dat laat de gemeente weten.

"Op basis van de vandaag ontvangen testresultaten werd, zoals de draaiboeken het voorschrijven, in samenspraak met het CLB, de artsen van de eerstelijnszone, Agentschap Zorg en Gezondheid en in overleg met de gouverneur, beslist om de twee gemeentelijke basisscholen volledig te sluiten", zegt de gemeente Kortemark.

Tientallen kinderen besmet

"De ouders van de kinderen in de klassen die nog niet in quarantaine waren gezet, werden vanmiddag gevraagd om hun zoon of dochter van school te komen ophalen. In De Linde in Zarren hebben 36 kinderen en 5 leerkrachten positief getest op corona. In Kortemark zijn al drie leerkrachten en vier kinderen besmet en wachten we nog op verdere testresultaten.

De besmettingen zitten verspreid over een aantal klassen, daarom zien we ons genoodzaakt om de hele school te sluiten. Sowieso waren in Zarren enkel nog de kleuterklassen actief en in Kortemark het eerste tot en met het vierde leerjaar."

Kleuterafdeling preventief dicht

Het is wel zo dat de kleuterafdelingen in de eerste plaats preventief sluiten. Daar zijn in beide scholen geen bevestigde besmettingen op dit moment. Beide scholen blijven sowieso gesloten tot en met vrijdag 31 januari.

Morgen testen

Voor de kinderen van het eerste tot en met het vierde leerjaar van De Kreke zal er morgen een algemene testdag voorzien worden in OC De Kouter in Kortemark. Ook de gezinsleden van besmette kinderen of leerkrachten van De Linde kunnen daar terecht. De logistieke details daarvan worden momenteel nog uitgewerkt.

Alle betrokken ouders worden uiteraard als eerste op de hoogte gehouden. Daarnaast wordt er deze namiddag ook nog gekeken of er extra maatregelen op gemeentelijk niveau nodig zijn.

