Scholen Tielt, Brugge en Oostende laureaat voor antipestbeleid

Het Sint-Jozefinstituut in Tielt is bij de start van de week tegen pesten laureaat geworden voor hun straffe antipestbeleid. Het Sint-Jozefinstituut wil een warme school zijn waar leerlingen en leerkrachten zich goed voelen.

Daarom zijn er 5 voltijdse leerlingenbegeleiders in dienst en worden ook jongeren opgeleid tot vertrouwensleerling. De ‘pesten, dat kan niet’-prijs wordt uitgereikt door het Vlaams netwerk tegen pesten. Dominique Dervaux, leerlingbegeleider: "We zijn vooral op de speelplaats, in het restaurant, in de studiezaal en we zien leerlingen in interactie gaan. Daaruit komen wel wat knipperlichtjes. We zien wie alleen staat, wie het hoge woord voert en wie daar onder lijdt. Dat nemen we mee naar onze begeleiding."

Ook BSBO De Passer uit Sint-Michiels Brugge en het OLV-College langs de Gerststraat in Oostende hebben een prijs gekregen voor hun uitgebreid antipestbeleid.

De 15de Vlaamse Week tegen Pesten gaat trouwens vandaag van start.Pesten is nog steeds een van de grootste problemen in de ontwikkeling van kinderen en jongeren. Uit onderzoek blijkt dat een kind op de vijf in Vlaanderen gepest wordt tijdens zijn jeugd. Bijna een kind op de twintig heeft er zelfs dagelijks mee te maken.

Met allerlei acties wil het Vlaams Netwerk Kies Kleur tegen Pesten een week lang de strijd aangaan met pesten. Met lesfiches, prijzen, getuigenissen en workshops trekken de organisatoren het gesprek op gang. Maar ook lokaal zullen scholen, jeugdwerk en sportclubs aan de slag gaan met pesten. Daarnaast zal ook jongerenzender Ketnet opnieuw inzetten tegen pesten met een nieuw Stip it-lied en eindigt het de week met een "antipestival". De Week tegen Pesten loopt nog tot vrijdag 21 februari.