Scholen staan voor grote test

15 mei is een dag waar heel wat leerlingen naar uitkijken.

Veel meer dan anders. Want morgen openen in Vlaanderen heel wat scholen opnieuw de deuren, voor een testdag. De Sint-Jozefsschool in Ieper ontvangt morgen 111 kinderen uit het eerste, het tweede en het zesde leerjaar. Maar daarnaast loopt ook de noodopvang door. Goed voor nog eens 65 leerlingen.

Intussen zijn er twee extra speelplaatsen gecreëerd. De pauzes gebeuren in twee shiften. De kinderen speelden thuis al spelletjes om de regels in te oefenen. In de andere klassen blijft het lesgeven op afstand doorlopen.