Scholen Poperinge verhuizen naar Rekhof

De directies van GO!-basisschool De Ster en Secundaire Freinetschool stelden woensdagavond met Architecten Vande Kerckhove uit Heule de plannen voor van een nieuwbouw op een perceel tussen het Rekhof en de Korte Reningelststraat in het centrum van Poperinge. Beide scholen zijn nu nog gehuisvest op de Vroonhofsite.

(lees verder onder de foto)

Aanvankelijk was het de bedoeling om een nieuwbouw te plaatsen op deze site, maar de directie is hiervan afgestapt. "We hebben meer ruimte en groen op de locatie aan het Rekhof", vertelt Martine Viaene, directeur van basisschool De Ster. "De schoolgemeenschap is al eigenaar van deze gronden. IBO Hopsakee, de stedelijke opvang, wordt er afgebroken en verhuist. De afbraak van de opvang gebeurt na de zomer, de bouw start in december en het project zou een jaar later moeten klaar zijn. De scholen nemen de nieuwe lokalen in gebruik in het voorjaar van 2021. Na de verhuis worden onze oude schoolgebouwen op de Vroonhofsite afgebroken. Voor ons is dit een heel groot project. Er is een capaciteit van 180 leerlingen voor de basisschool en 80 leerlingen voor de secundaire school. We willen bij de nieuwbouw zoveel mogelijk het aanwezige groen bewaren aan de achterkant van de site."

De plannen werden woensdagavond uitvoerig voorgesteld aan geïnteresseerde ouders, buurtbewoners en personeelsleden in de refter van GO!-basisschool De Ster. Het publiek stelde na de uiteenzetting vragen, onder meer over de grootte van de lokalen, parking en mobiliteit bij de scholen.

Op de opendeurdag van de Secundaire Freinetschool op 29 juni is iedereen welkom om de plannen te komen inkijken. "Ook in basisschool De Ster zijn geïnteresseerden steeds welkom bij de directie voor vragen", klinkt het. IBO Hopsakee verhuist naar de Veurnestraat 55 en wordt op 28 juni officieel geopend.