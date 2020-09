Scholen houden jaarlijkse Strapdag

In heel wat scholen is er vandaag de jaarlijkse Strapdag.

Duizenden kinderen, leerkrachten, ouders en grootouders uit meer dan 1200 Vlaamse basisscholen komen op deze dag te voet, met de fiets, step, of skeelers naar school. Ook basisschool GO! Ter Molen in Lauwe doet mee. De school wil met deze campagne aandacht vragen voor de verkeersveiligheid in de schoolomgeving en wil kinderen en ouders stimuleren om wat vaker te voet of met de fiets naar school te komen. Vanochtend stappen de leerlingen onder begeleiding naar school en daarna zingen ze het straplied. Vanmiddag staat er onder meer een fietsbehendigheidsoefening op het programma.