In de vrije basisschool Sint-Theresia in Rollegem zagen ze een sluiting al aankomen. De school ziet het als een begrijpbare beslissing.

Niet alleen het vijfde en zesde, maar ook het vierde leerjaar draagt er een mondmasker. De school is ook in twee groepen verdeeld, waarbij de klasactiviteiten met een kwartier verschil starten. Heel wat extra voorzichtigheid om het virus buiten te houden dus, maar het is misschien toch de laatste lesweek.

