Scholen dicht door corona-uitbraak

In Oostende is basisschool ’t Klein College tot het einde van de week gesloten omdat heel wat leerkrachten de voorbije dagen besmet zijn geraakt met corona. Ook elders zijn er scholen dicht.

Alle leerkrachten worden zo snel mogelijk getest en blijven voorlopig in quarantaine. Bij een negatief resultaat kunnen ze volgende week het werk weer hervatten. Als teveel leerkrachten positief zouden testen, dan moeten ook alle leerlingen een test ondergaan.

Nog andere scholen zijn dicht

Ook het MPI De Kaproenen in Brugge is al sinds begin deze week gesloten door een aantal coronabesmettingen. Alle kinderen en leerkrachten worden vandaag getest. Als die resultaten meevallen, kan de school maandag weer opengaan. En in Beveren-Leie heeft de Vrije Basisschool vandaag de deuren gesloten omwille van een corona-uitbraak. Ook het verenigingsleven voor -12 jarigen ligt een week stil in Beveren-Leie.