Scholen bereiden heropstart voor

Dat geldt voor leerlingen van het 1ste, 2de en zesde leerjaar en het laatste jaar secundair onderwijs. Scholen kunnen enkel heropstarten als dat op een veilige manier kan. De regels rond social distancing blijven gelden. Zo wordt het aantal leerlingen beperkt.

Ook de school voor buitengewoon lager onderwijs De Ganzeveer in Brugge, bereidt zich voor op start lessen maandag. Grootste bezorgdheid is het vervoer naar de school. Door de coronamaatregelen is er bijzonder weinig plaats op bus. De directie roept de ouders dan ook op om de kinderen te brengen.

