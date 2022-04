Schildpad van Jan Fabre blijft staan in Nieuwpoort

In Nieuwpoort blijft het kunstwerk "Searching for Utopia" van Jan Fabre staan ondanks de veroordeling van de kunstenaar.

Dat bevestigt burgemeester Geert Vanden Broucke (CD&V) vrijdag. Het beeld, een grote gouden schildpad, staat volgens de burgemeester los van de kunstenaar als persoon.

De grote gouden schildpad van de hand van Jan Fabre is in Nieuwpoort intussen een vaste waarde in het straatbeeld. "Mensen hebben al ontelbare foto's genomen met het standbeeld", zegt burgemeester Vanden Broucke.

Twee verschillende entiteiten

"Wij distantiëren ons wel van Jan Fabre, maar het standbeeld blijft staan. Ik zie de kunstenaar en het werk als twee verschillende entiteiten", zegt de burgemeester nog. "Er zijn heel wat kunstenaars die al eens ferm naast de lijn lopen. Als we al hun werken moeten verwijderen, zijn we nog lang bezig."

Fabre werd vrijdag veroordeeld tot een celstraf van 18 maanden met uitstel voor feiten van geweld, pesterijen en ongewenst seksueel gedrag op het werk en aanranding van de eerbaarheid.

Ook Leuven laat het keverbeeld van Fabre op het Ladeuzeplein staan. In de kathedraal van Antwerpen blijft ook een sculptuur van Fabre staan.