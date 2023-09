Schilderijen op bruggen herdenken kettingbotsing van 2013: '130 voertuigen bij betrokken'

Er waren meer dan 130 wagens betrokken bij het ongeval en er vielen twee doden. De botsing strekte zich uit over ruim drie kilometer op de A19 in de rijrichting van Kortrijk en in de rijrichting van Ieper.

Het ongeval wordt na tien jaar herdacht met een muurschildering. Als het weer het toelaat, start de Brugse Jamz Jameson, gespecialiseerd in muurschilderingen, in de week van 11 september met het werk. De muurschilderingen zullen over twee bruggen over de A19 lopen. Het gaat om de brug over de Wervikstraat en de brug ter hoogte van de Magerheidstraat. Tijdens het aanbrengen van de muurschilderingen, blijft er op de A19 ter hoogte van de werken altijd een rijvak open voor het autoverkeer.

Het AWV zorgt voor de nodige signalisatie en botsabsorbeerders, zodat zowel voor de autobestuurders als voor de kunstenaar de werken veilig kunnen plaatsvinden. De werken nemen hooguit een week tijd in beslag.

