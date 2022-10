Schietincident Blankenberge: Vrouw gewond; schutter verschanst zich in flat

In Blankenberge is er vanmorgen een schietincident geweest waarbij een vrouw (38) is gewond geraakt. Speciale eenheden van de politie zijn ter plaatse want de schutter heeft zich met een vuurwapen verschanst in een flat .

De schietpartij gebeurde rond 10 uur in de L. Dujardinstraat in Blankenberge. De man (45) opende op straat het vuur op de vrouw. Buurtbewoners hebben dit gehoord. De vrouw is gewond zijn aan het been en is naar het ziekenhuis overgebracht. Ze verkeert niet in levensgevaar. De politie en hulpdiensten zijn massaal ter plaatse en ook de speciale eenheden van de politie zijn aanwezig. De veiligheidszone is intussen uitgebreid. De hele buurt rond de Dujardinstraat is afgesloten.

De buurt reageert geschokt. Er waren wel vaker problemen met die man, zeggen sommige buren, maar dat hij een wapen had, daar schrikken ze toch wel van.