Schiet kerstballen kapot in Kruiseke

In Kruiseke bij Wervik bedacht café ’t Visputje een uniek spelletje. Het enige wat je nodig hebt is een kerstboom, kerstballen en een katapult. De vrienden van het café hopen dat kerstbalschieten de nieuwste rage wordt.

Gisteren verzamelden heel wat geïnteresseerden aan 't Visputje in Kruiseke om te kerstbalschieten. De kunst bestaat erin om vanop 15 meter een broze kerstbal uit de kerstboom aan diggelen te schieten. Een ideale buitensport in deze coronatijden. Kerstbalschieten is perfect voor wie een hekel heeft aan kerstversieringen en de afschuwelijke gezelligheid van Kerstmis.

Een scherp oog en een vaste hand zijn voorwaarden om raak te schieten. Deelnemers gebruiken bolletjes die ze normaal in de visput gooien om karpers te lokken. In iedere bal zit ook een cadeaubon verstopt. De opbrengst van de kerstbalschieting gaat naar het plaatselijke schooltje.