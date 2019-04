Schermutselingen aan station Kortrijk

De politie heeft in Kortrijk moeten optreden bij schermutselingen op het Stationsplein. Er werd gevochten door jongeren, wellicht onder invloed van alcohol. De examens zijn vandaag in de meeste scholen afgelopen. De situatie bleef de hele avond gespannen.

De politie van de zone Vlas kreeg dinsdag in de vooravond meldingen binnen van ongeregeldheden, legt de woordvoerder van de zone uit. Die speelden zich af in de Burgemeester Reynaertstraat en op het Stationsplein. De ordediensten kwamen in groten getale ter plaatse om zo de schermutselingen meteen in de kiem te kunnen smoren. Tientallen studenten filmden, op het Stationsplein, hoe de politie enkele heethoofden naar buiten nam, op de grond drukte en meenam voor verhoor. (lees verder onder de foto)

Gespannen situatie blijft hele avond

Met dat ene ingrijpen van de politie was de rust in de Kortrijkse binnenstad absoluut niet teruggekeerd. De situatie bleef gespannen en licht ontvlambaar. De politie koos ervoor om massaal versterking te laten aanrukken uit de omliggende korpsen. Zowel de zone Gavers als Mira (Waregem) Ieper, Grensleie (Wervik) als Riho stuurden ploegen naar Kortrijk. De Burgemeester Reynaertstraat werd afgezet met politielint en nadars en de politie stelde zo een cordon op tussen het Schouwburgplein en de uitgaansbuurt. Naar verluidt hadden de jongeren de intentie om op het Schouwburgplein een nieuwe schermutseling te ontketenen.