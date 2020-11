Schepenwissel in Jabbeke

In Jabbeke komt er op één oktober volgend jaar een schepenwissel. Chris Bourgois zal er Jan Pollet vervangen als schepen van openbare werken en economie.

Bourgois is ook voorzitter van CD&V in Jabbeke. Vanaf 1 januari volgt hij al mee de zaken op met Jan Pollet, die nadien wel gemeenteraadslid blijft. Jabbeke krijgt ook eennieuwe gemeenteraadsvoorzitter: Wim Vandenberghe. Vanaf 2022 is de afspraak dat jabbeke ook een andere burgemeester krijgt. Hendrik Bogaert moet dan Daniël Vanhessche opvolgen, voor de laatste drie jaar tot de verkiezingen.