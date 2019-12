Schepen verliest alle bevoegdheden

Haar bevoegdheden weden haar maandagnamiddag ontnomen met als motivatie: ongepast gedrag op de gemeenteraad.

‘Ik had enkele weken geleden op het college gezegd dat ik (en VRIJ) niet kon akkoord gaan met een verhoging van de personenbelasting. De financiële toestand van de gemeente is op vlak van exploitatie zeker gezond. Vandaar dat het niet nodig is om de personenbelasting te verhogen.” Het afkeuren van de belastingsverhoging had tot gevolg dat het meerjarenplan dat voorlag niet kan besproken worden.

“Daarom heeft het schepencollege mijn bevoegdheden afgenomen. Ik blijf dus wel schepen maar zonder de bevoegdheden. Ik ben verwonderd en vind dit heel spijtig. Ik heb wel gevraagd aan de burgemeester om met hem in gesprek te gaan. Ik hoop dat we 2020 op die manier kunnen starten en zo tot een goede oplossing komen, zowel voor de CD&V als voor VRIJ.”

