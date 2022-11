Schepen van mobiliteit Zwevegem neemt geen ontslag na mogelijk geval verkeersagressie

De schepen van mobiliteit in Zwevegem neemt zelf geen ontslag na een mogelijk geval van verkeersagressie.

Dat bleek gisteravond in een gesloten zitting van de gemeenteraad. Geen enkele politieke partij vroeg ook zijn ontslag. Ze wachten het gerechtelijk onderzoek af, klinkt het.

De feiten dateren van vorige maand. Een vrouw verleende schepen Marc Desloovere geen voorrang. Het kwam zo bijna tot een ongeval. De schepen achtervolgde de vrouw daarop tot op de parking van haar werk vlakbij. Zelf zegt hij dat hij wou vragen of ze de verkeersregels wel kent. Hij kreeg verwijten naar het hoofd geslingerd en liep vervolgens de vrouw achterna tot in de kleedkamer van het bedrijf. Een collega werkte hem uiteindelijk buiten. De schepen benadrukt dat hij ten aanzien van de vrouw geen fysiek geweld gebruikte. De vrouw zelf is nog steeds werkonbekwaam.