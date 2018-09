Schepen Tom Noyez publiekelijk beschuldigd van bouwmisdrijf

Op de gemeenteraad in Hooglede beschuldigde Kristof Pillaert (lijsttrekker van GROEP 21 en N-VA voor provincieraadverkiezingen in Kortrijk-Roeselare-Tielt) schepen Tom Noyez (CD&V) van een bouwmisdrijf. Volgens Pillaert had de vrouw van Noyez een constructie gezet die niet reglementair is...

De vrouw van schepen Noyez plaatste een constructie in hun voortuin geplaatst voor haar praktijk. Na onderzoek blijkt nu dat een dergelijke tijdelijke constructie voor een periode van 120 dagen per jaar kan. In het geval van schepen Noyez mag deze constructie dus blijven staan zonder meldingsplicht of vergunning tot 31 december 2018.

Kristof Pillaert reageerde aan onze redactie op de feiten. "Toen ik de vraag stelde op de gemeenteraad werd niets gezegd over een tijdelijke constructie, dit bleek pas achteraf. Het is ook verwonderlijk dat dit mag geplaatst worden, want op die manier kan je gelijk wat tijdelijk openen zonder een meldingsplicht of vergunning nodig te hebben."