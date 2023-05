Schepen lopen binnen voor Oostende voor Anker

Er zal ook een blauw innovatiedorp zijn met verschillende gondels op het Mercatordok, en een familiezoektocht met het stadsfiguurtje James. (lees verder onder de foto)

In tegenstelling tot op andere festivals blijven de schepen in Oostende overdag liggen in de haven. "Bijvoorbeeld op festivals in Frankrijk: iedereen gaat overdag op zee. 's Avonds is het feest. Ik wil dat niet," zegt Rubbens. "Ik wil dat de schepen open zijn voor het grote publiek, ook de pontons. Het is uitzonderlijk dat de mensen overal aan kunnen."

Oostende voor Anker is dit jaar van 1 tot 4 juni.