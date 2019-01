Schepen Ardooie trekt voordrachtaktes in twijfel

Dat schrijft Het Laatste Nieuws. Ze heeft een advocaat in de arm genomen omdat ze van mening is dat de aktes op een bedriegelijke manier tot stand kwamen. De voordrachtsaktes zouden zelfs blanco ondertekend zijn, dus zonder dat er namen op ingevuld waren. De aanstelling van voorzitter van de gemeenteraad is intussen uitgesteld.

De schepen kreeg ondanks haar groot aantal voorkeurstemmen geen nieuw schepenmandaat. Ze dreigt ermee een klacht in te dienen bij de Raad voor Verkiezingsbetwistingen.