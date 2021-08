Schelpen van Brugs Compostelaparcours in ere hersteld

Die liggen er al tien jaar en er waren enkele exemplaren verdwenen, allicht door wegwerkzaamheden. Anderen lagen dan weer in de verkeerde richting. Er zijn 18 schelpen toegevoegd. Ook aan de Sint-Salvatorskathedraal is nu voorzien van zo'n schelp want daar werden in de middeleeuwen pelgrims opgevangen op weg naar Santiago de Compostela. In ons land liggen er 8 verschillende routes naar het bedevaartsoord. Eén daarvan loopt door Brugge, de Via Brugensis (175 km.). Die begint in Sluis en gaat via Brugge, Roeselare, Menen, Pecq, Doornik en Seboug naar Landrecies.