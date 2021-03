Schelpen tellen langs onze kust

Een uitstap naar zee is ook in mindere weersomstandigheden een leuke bezigheid. Met de jaarlijkse Grote Schelpenteldag houden de provincie in samenwerking met onder andere de kustgemeenten en Natuurpunt een West-Vlaamse traditie in eer.

Meer dan 60 soorten

De afgelopen jaren werden tientallen verschillende soorten schelpen gevonden door honderden zoekers tussen De Panne en Knokke-Heist. Daarmee helpen ze ook de wetenschap.

Op deze manier wordt het brede publiek betrokken bij het verzamelen van belangrijke info over het leven in de Noordzee. Met een nieuw online helpdesk kun je bij twijfel bekijken welke soorten je allemaal vond. De plaatselijke lagere scholen werden ook gecontacteerd voor de grote telactie.