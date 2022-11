Schelde is sterker vervuild met kunststof dan Noordzee

Voor het eerst wordt de impact van klimaatverandering en zwerfvuil grondig in kaart gebracht.

De hele week lang, dag en nacht is er aan boord van het Oostendse Vlootschip Simon Stevin hard gewerkt. Op 5 dagen tijd is de impact van klimaatverandering en plasticvervuiling in kust- en rivierwater onderzocht. Belangrijke conclusies is nu al dat een rivier als de Schelde weliswaar sterker vervuild is met kunststof dan de Noordzee zelf, maar dat de Schelde niet noodzakelijk dé bron is van plastic in zee en op onze stranden. Dat het gros van alle plastiek op de stranden uit de rivieren komt, zou dus minder sterk kloppen dan vaak gedacht.