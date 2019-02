Scheidsrechter uit Ieper bedreigd: "gedegouteerd"

Scheidsrechter Thijs Morlion uit Ieper trekt aan de alarmbel, in een open brief. Afgelopen weekend is hij bedreigd door een supporter in de wedstrijd tussen Merkem en Hooglede, in derde provinciale.

Merkem-Hooglede moet een echte topper worden, maar voor Thijs Morlion draait het anders uit. Op het ogenblik dat hij een strafschop fluit kant een deel van de supporters en spelers zich tegen de scheidsrechter. Een supporter dreigt er zelfs mee om “zijn kop eraf te snijden”. Morlion legt de wedstrijd dan stil. "In de 80ste minuut was er een fase bij één van de cornervlaggen, en dan ga je als scheidsrechter wat dichter om alles goed te kunnen zien," zegt Morion. "En die bewuste supporter was ook meegeschoven tot aan die cornervlag. En toen sprak hij de woorden: ‘Ik zal u vinden en ik zal u de kop afsnijden’.

Vooral het feit dat spelers en club in die uitspraak geen graten zien bedroeft Morlion. Hij noemt dat in zijn brief een aanfluiting voor iedereen die op een respectvolle manier wil omgaan met liefde voor de sport. Meer nog: ze maken het voetbal kapot.

Morlion sluit zijn open brief af als ‘gedegouteerde ref’. Het Provinciaal Comité zal nu moeten beslissen over eventuele sancties. Een oplossing ligt niet voor de hand, maar er zijn mogelijkheden, vindt de scheidsrechter: "Te beginnen met een charter waarin we overeenkomen, dit kan niet meer en zo moet er worden ingegrepen. Misschien moeten we doen zoals in het basket, verwijder die persoon gewoon van het terrein en van de club, dat zou misschien al een begin kunnen zijn."

Zondag fluit Morlion de geladen derby Geluveld-Beselare.