Scheepvaartpolitie vat transmigranten die oversteek wagen

In Oostende is gisterenavond een jacht de haven van Oostende binnengeleid door de scheepvaartpolitie. Op het schip zaten 9 Albanezen die wellicht op weg waren naar het Verenigd Koninkrijk. Het parket heeft een strafonderzoek opgestart.

Het zeiljacht had zelf een noodsignaal uitgestuurd, omdat het motorpech had voor onze kust. De scheepvaartpolitie hulp ging bieden en leidde de boot de Oostendse haven in. Er bleek te veel bemanning aanwezig: 9 mensen van Albanese afkomst. Het is nog onduidelijk vanwaar ze kwamen en welke bestemming ze hadden.

Het parket gaat ervan uit dat het inderdaad de bedoeling was om met het zeiljacht naar het Verenigd Koninkrijk te varen. "Het spreekt voor zich dat deze feiten ernstig worden genomen, de Noordzee overvaren is levensgevaarlijk", klinkt het.

"Verdacht"

Gouverneur Carl Decaluwé stelt zich ondertussen ernstige vragen: "Het is verdacht om op een avond, in niet zo optimaal weer, rond te varen. Mogelijk is de boot vertrokken vanaf de Franse grens en is het afgedreven richting onze wateren."

Decaluwé ziet bovendien een groeiende tendens. "Er is meer en meer transmigratie vanaf de Franse havens, en meer activiteit op de Noordzee. Een beetje zoals op de Middellandse Zee. Onze rapporten én die van de Franse autoriteiten bevestigen dat."