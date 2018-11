Scheepvaartpolitie arresteert vermoedelijke mensensmokkelaar

De arrestatie gebeurde aan de grenscontrole van de P&O-ferry richting Groot-Brittannië waar de man z’n wagen wilde inschepen. Doordat hij eerder panne had, moest een takelwagen de auto op de ferry plaatsen. De controleurs hadden na een controle van beide wagens een vermoeden dat er een persoon verborgen zat in de personenwagen.



De scheepvaartpolitie vond uiteindelijk een Irakees in de koffer van de wagen. De vluchteling was in de buurt van Duinkerke, waar de Iranese man motorpech kreeg, in de koffer geraakt. Die wagen is daarna getakeld tot Zeebrugge.



Er waren aanwijzingen dat de vluchteling uit Irak met medeweten van de Iranese eigenaar in de koffer van de Jaguar was geraakt met de bedoeling de defecte auto naar Groot-Brittannië te smokkelen.



De Iranese verdachte is in Brugge aangehouden op verdenking van mensensmokkel. De Irakese vluchteling, die verbleef in de jungle rond Duinkerke, verklaarde minderjarig te zijn en werd ter beschikking gesteld van de dienst voogdij.