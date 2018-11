Scheepswrak rot weg op bodem Noordzee

Dat staat in het magazine van het Vlaams Instituut voor de Zee (Vliz). Belgische erfgoedonderzoekers en het Nederlandse Maritiem Erfgoedprogramma gaan samenwerken om het wrak te beschermen. Het schip was 44 meter lang, 11 meter breed en had 42 kanonnen. In 1735 vertrok het vanuit Vlissingen naar Batavia maar korte tijd later leed het schipbreuk. Het wrak, met 2.000 gouden dukaten en 5.000 zilveren realen aan boord, werd ontdekt in 1981. In 2016 nam staatssecretaris voor de Noordzee De Backer (Open VLD) het op als cultureel erfgoed in zee, waardoor het beschermd is.

Paalwormen

Een bodemscan van enkele maanden geleden toonde aan dat delen van het wrak bloot waren komen te liggen. Onmiddellijk daarna werd ook een duikonderzoek uitgevoerd. Ook al was de zichtbaarheid uitermate beperkt, toch konden onderzoekers de scan bevestigen en ontdekten ze dat het hout wordt bedreigd terwijl het langzaam wordt weggevreten door paalwormen.