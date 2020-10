Scheepsbehandelingen Zeebrugge lopen vertraging op

Dat komt omdat momenteel zo'n 10 procent van de havenarbeiders in quarantaine zit. Dat bevestigt Marc Adriansens, voorzitter van de Zeebrugse werkgeverscentrale CEWEZ. Schepen blijven door de vertraging langer in de haven liggen voor ze behandeld worden.

Nu de auto-industrie zich stilaan aan het herstellen is in de haven van Zeebrugge, steekt een ander probleem de kop op. Steeds meer havenarbeiders en andere personeelsleden zijn afwezig omdat ze in quarantaine moeten. Het gaat daarbij vooral om mensen die een risicocontact hadden met een besmette coronapatiënt. Een kleine minderheid is effectief zelf besmet.

"De besmettingen en risicocontacten gebeuren ook hoofdzakelijk buiten de werkomgeving", zegt Adriansens. Door de afwezigheden duurt het volgens hem langer voordat een schip behandeld is. "De schepen blijven daardoor iets langer in de haven liggen omdat er minder havenarbeiders zijn om bijvoorbeeld auto's aan en van boord te rijden. Ook heel wat bedienden en personeel van de terminals zijn afwezig. Wel zijn de reders daar momenteel begripvol voor." Voorlopig gaat het slechts om kleinere vertragingen, maar Adriansens vreest voor grotere problemen als steeds meer medewerkers in quarantaine moeten gaan.