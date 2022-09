Schaken in openlucht? Het kan in Brugge

Er is goed nieuws voor de schakers in Brugge. In het Baron Ruzettepark zijn drie nieuwe schaaktafels geplaatst.

Schepen van openbaar domein Mercedes Van Volcem komt daarmee tegemoet aan een verzuchting van de Koninklijke Brugse Schaakkring. Die willen graag schaakactiviteiten in openlucht organiseren. De tafels in het Baron Ruzettepark zijn nog maar de eerste. Later worden er ook nog geplaatst bij de heraanleg van het Minnewaterpark, en in het koning Albert I-park, langs het wandelpad naar het Concertgebouw.