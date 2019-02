Vorig jaar is de Sint-Bavostraat in het centrum van Sint-Baafs-Vijve helemaal heraangelegd. Maar bij de werken aan de rioleringen hebben enkele huizen in de straat serieuze schade opgelopen, vooral aan de gevels. Het gemeentebestuur is nu met de gedupeerden, de aannemer en het studiebureau tot een akkoord gekomen. De getroffen buurtbewoners worden financieel vergoed voor de geleden schade.

Bekijk ook: