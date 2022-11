Schadefonds voor gezinnen die al weken zonder gas zitten in Knokke-Heist

Door problemen met de stabiliteit van de ondergrond bij een bouwproject was de druk op de gasleiding te groot. De bewoners zijn tevreden dat de gemeente actie onderneemt, want de elektrische verwarmers die ze nu gebruiken volstaan niet meer.

"We krijgen mijn huis niet meer verwarmd zoals het hoort eigenlijk. Gelukkig, zoals vandaag, hebben we nog een beetje de zon en krijgen we daar nog een beetje warmte van. Maar met de verwarmertjes alleen lukt het niet goed. Zeker 's nachts. De kinderen hebben echt koud. Vannacht zijn er twee bij mij in bed gekropen omdat ze het koud hadden. Dat doet pijn", klinkt het.

Laurence heeft een kapsalon, net naast de bouwput in Knokke-Heist waar Hoost moet komen, een groots kleurrijk appartementsblok. Maar er ontstaat zetting, doordat de stabiliteit van de ondergrond onvoldoende is. Netbeheerder Fluvius laat eind oktober de gasleiding afsluiten, uit voorzorg. Gevolg: veertig gezinnen zitten al weken zonder gas. Nu moet iedere bewoner een nieuwe controle laten uitvoeren, velen zijn afgekeurd. Met als gevolg een peperdure factuur om aanpassingen te laten doen.

Enkel tussenkomst in gasaansluiting, niet in barsten en scheuren

Daarom richt de gemeente een schadefonds op.

Een stap in de goede richting volgens de bewoners. Al is er nog dat probleem van de barsten en scheuren in de muren, door de werken. De gemeente komt enkel tussen in de gasaansluiting. Volgens aannemer Artes bekijkt de verzekering de schadedossiers. Die laatste laat ook weten dat het hoopt om eind volgende week iedereen weer van gas te voorzien. Al is dat afhankelijk van woning tot woning.

