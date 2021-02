Drie jaar geleden kwam haar man om het leven na een val tijdens het schaatsen op Assebroekse Meersen. Hij was een ervaren schaatser. Net zoals zij. Hij viel en belandde in een ijswak. Hij overleed enkele dagen later in het ziekenhuis.

De vrouw richt zich tot iedereen die niet kan wachten om op natuurijs te gaan schaatsen. “Wacht alstublieft tot het ijs officieel is goedgekeurd”, zegt ze.

