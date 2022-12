Schaatsen voorlopig nog overal verboden in West-Vlaanderen

Op dit moment mag er in West-Vlaanderen nog nergens geschaatst worden. In Antwerpen is er wel al één plaats waar het mag.

Ook in Brugge mag je nog nergens schaatsen, ook niet op de Assebroekse Meerssen, zegt burgemeester Dirk De fauw.

“Door de koude temperaturen van de afgelopen dagen, krijgen we verschillende vragen of het al toegestaan is om natuurijs te betreden”, zegt burgemeester Dirk De fauw. “Laat het duidelijk zijn: dit is absoluut niet aan de orde. Vanmorgen voerde de brandweer metingen uit in de Assebroekse Meersen en op de Damse Vaart. Daaruit blijkt dat de dikte van het ijs van de Brugse openbare waterlopen en vijvers ruimschoots onvoldoende is om schaatsen toe te laten. Het ijs heeft nog niet eens de helft van de vereiste dikte.”

“De politieverordening die stelt dat het verboden is om zich zonder noodzaak op het ijs te begeven van alle openbare waterlopen en vijvers gelegen op het grondgebied van de stad Brugge, blijft dus van kracht. Op het overtreden van deze verbodsbepaling staat een gasboete”, aldus burgemeester Dirk De fauw.

Natuur en Bos laat weten dat op deze plaatsen voorlopig nog niet geschaatst mag worden: