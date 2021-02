Schaatsen verboden op Damse Vaart en Assebroekse Meersen

Pas als het ijs tussen Brugge en Sluis overal 12 centimeter dik is, kunnen de burgemeesters eventueel overgaan tot het toegankelijk stellen van het ijs. Nu is dat maar een paar centimeter. De dikte kan bovendien van plaats tot plaats sterk verschillen. Het ijs betreden bij rode vlag, is gevaarlijk.

“Natuurijs en zeker de kilometerslange brede Damse Vaart is aanlokkelijk om te betreden”, weet de Damse burgemeester Joachim Coens. “Maar het is even gevaarlijk. Om veilig ijspret toe te laten, is een dikte van 12 centimeter noodzakelijk. De metingen worden uitgevoerd door een duikploeg van de brandweer. Zij meten op verschillende vastgestelde plaatsen. De eerste meetresultaten wijzen op een dikte van amper 2 tot 3 centimeter.”

Assebroekse Meersen

Ook op de Assebroekse Meersen in Brugge is schaatsen verboden. De brandweer ging er vanmorgen meten, maar het ijs is er op meerdere plaatsen niet dikker dan acht centimeter. Het plan met aanvragen gaat dus niet door. (lees verder onder de foto)

Burgemeester Dirk De fauw: “Vanmorgen voerde de brandweer metingen uit. Daaruit blijkt dat het ijs onvoldoende dik is om het te betreden. De politieverordening die stelt dat het verboden is om zich zonder noodzaak op het ijs te begeven van alle openbare waterlopen en vijvers gelegen op het grondgebied van de stad Brugge, blijft dus ook vandaag en de komende dagen van kracht. Op het overtreden van deze verbodsbepaling staat een gasboete.”

Schepen van Sport Franky Demon: “We zijn voorstander van meer sportmogelijkheden en willen mensen stimuleren om op een veilige en verantwoorde manier te schaatsen. We hadden graag een sportactiviteit toegevoegd aan het Brugs sport- en beweegaanbod. In deze coronatijden was dit voor heel wat families, natuurijsschaatsers en jongeren een lichtpuntje. Jammer, maar we mogen geen enkel veiligheidsrisico nemen. Een wandeling in de Assebroekse Meersen kan natuurlijk wel nog. Al wandelend kan je het mooie winterse landschap bewonderen.”