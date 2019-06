Scanner meet uitstoot auto's op Brugse Expresweg

De scanner boven de Brugse expresweg meet via laser wat er uit je uitlaatpijp komt. Van ieder voertuig registreert hij de concentratie schadelijke stoffen en vergelijkt ze met de gegevens over de uitstoot op het inschrijvingsbewijs. De gemeten waarden verschillen met wat de autoconstructeur beweert.

“De homologatie van voertuigen gebeurt in labo’s maar de praktijk leert dat wagens veel meer uitstoten dan wat er gangbaar is in het labo,” zegt projectleider Roel Vaneerdeweg. Door deze techniek toe te passen op de wegen komen we te weten wat voertuigen in de praktijk uitstoten.”

Op grote schaal

De metingen gebeuren langs vijf drukke wegen in Vlaanderen in opdracht van het departement Omgeving. Het is de eerste keer dat de meettechniek op zo’n schaal wordt toegepast. Het is de bedoeling om de echte uitstoot van 100.000 voertuigen te registreren.

De meting van de uitlaatgassen van het N 31 verkeer loopt nog de hele week.