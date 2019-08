In Oostende heeft vanmorgen een brand gewoed in de voormalige Koninklijke Villa. Dat gebeurde rond 10u30.

Het vuur brak uit in de sauna waar op dat moment niemand aanwezig was. Uit veiligheid moesten zo’n 30 personen het gebouw verlaten. De voormalige Koninklijke Villa is nu een gezondheidscentrum.

Niemand raakte gewond, zegt de politie. Volgens de brandweer ging het om een accidentele brand.