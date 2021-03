Sauna gaat in vlammen op

Langs de Oudenaardsesteenweg in de Avelgemse deelgemeente Kerkhove is zaterdagavond een houten sauna in vlammen opgegaan.

Een alerte buur merkte rond 19u15 de brand op en alarmeerde de brandweer. Brandweerlui uit de posten Kluisbergen (Oost-Vlaanderen) en Avelgem repten zich ter plaatse en gingen zowel via de nabijgelegen Krevestraat als via de Oudenaardsesteenweg de brand te lijf. Ondanks de snelle tussenkomst van de brandweer kon niet voorkomen worden dat de houten sauna, die in de tuin achteraan de villa stond, totaal vernield werd. Hoe de brand ontstaan is, is niet meteen duidelijk.

Voor zover bekend, raakte bij de brand niemand gewond. Tijdens de interventie bleef de Oudenaardsesteenweg enige tijd plaatselijk afgesloten.